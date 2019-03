Nå skal styret i Trøndelag Ap velges:

Dag 11: Har du peiling på vintersport? Ta VM-quizen her

Saken oppdateres.

Nå skal det nye styret til Trøndelag Ap velges. I flere dager har det summet om det kommer et benkeforslag på Trond Giske, slik at han likevel kommer inn i fylkesstyret.

I vinduet øverst i artikkelen kan du følge valget (stream fra NRK).

Per lørdag ettermiddag er det ingenting som tyder på det, noe også flere kilder sa til Adresseavisen fredag kveld.

Men helt sikre er det ingen som er før valget tas.

Men det som er sikkert er at Per Olav Skurdal Hopsø og May Britt Lagesen blir valgt som leder og nestleder.

Resten av innstillingen finner du her:

Dette er instillingen til Trøndelag Ap Dette er den enstemmige innstillingen som årsmøte i Trøndelag Ap skal ta stilling til lørdag 2.mars Verv. Navn Leder: Per Olav S. Hopsø, Melhus Nestleder May Britt Lagesen, Steinkjer Studieleder Kristian Torve, Oppdal Kvinnenettverk.l. Hildegunn Gutvik, Trondheim Styremedlem Eva Kristin Hansen, Trondheim Tiltr. AUF Håkon Einarsve Ovennevnte er medlemmer i Arbeidsutvalget Styremedlem Linda Renate Linmo, Grong Styremedlem Bjørn Iversen, Verdal Styremedlem Berit Flåmo, Frøya Styremedlem Ove Sem, Skaun Styremedlem Elisabeth Sundset, Trondheim Styremedlem Amund Hellesø, Nærøysund Styremedlem Gunnhild Tettli, Ørland Styremedlem Khalil Obeed, Levanger Styremedlem Turid Stenset, Trondheim Styremedlem Gard Frode Holmberg, Stjørdal Varamedl.: Mats Nervik, Inderøy Varamedl.: Trude T. Gulbrandsen, Orkland Varamedl.: Isak V. Busch, Røros Varamedl.: Arnhild Holstad, Namsos Varamedl.: Ola L. Lenes, Trondheim Kontrollkomite: Verv: Navn Leder Elin Aune, Levanger Medlem Olav Huseby, Orkland Medlem Alf Robert Arvasli, Lierne Vara: Bente Kristin Å. Andersen, Trondheim Vara: John Helge Andersen, Røros Samarbeidskomite: Tore O. Sandvik, Trondheim Vara: Per Olav Hopsø, Melhus May Britt Lagesen, Steinkjer Hanne Moe Bjørnbet, Trondheim Arild Grande, Levanger Vara: Jorodd Asphjell, Orkland Roar Aas, Trondheim Vara: Sissel Trønsdal, Trondheim Kirsti Leirtrø, Ørland Vara: Ingvild Kjerkol, Stjørdal Arnhild Holstad, Namsos Vara: Berit Flåmo, Frøya Landsstyret: Per Olav Skurdal Hopsø, Melhus Vara: Kristian Torve, Oppdal May Britt Lagesen, Steinkjer Vara: Linda Renate Linmo, Grong

AØF: Tore Nordseth, Trondheim Heidi Tevik, Orkland

- Uenighet, men godt humør

Det er 219 stemmeberettigede i salen. Foran disse står nå valgkomiteens leder Jorodd Asphjell på scenen, og orienterer om komiteens arbeid. Han forteller om uenighet, men også at det har vært godt humør i komiteen.

- Valgkomiteen har kommet frem til et styre som ivaretar helheten og er motivert til å gjøre en innsats frem til valget, sier han, og går gjennom innstillingen.

- Det er en gjennomsnittalder på 32,3 år i arbeidsutvalget (Seks personer). Det er forholdsvis ungt, sier Asphjell.

Men i hele styret er gjennomsnittsalderen 45 år.

Asphjell får applaus, og nå skal det snart velges.

Det tas nå navn for navn.

Per Olav Skurdal Hopsø blir som nevnt valgt og får stående applaus.

Først innstilit - så vraket

Som det er skrevet side ned og side opp om de siste ukene ble altså Giske innstilt fra Trondheim Ap til en plass i toppledelsen i Trøndelag Ap. Det skapte reaksjoner innad i valgkomiteen, men etter mye diskusjon ble han innstilt.

Men etter danse-videoen fra Bar Vulkan i Oslo for to uker siden, der Giske lot seg filme med en yngre kvinne som ville ha en såkalt selfie klokken 01.30 om natten, og reaksjonene dette skapte, revurderte valgkomiteen i Trøndelag Ap planen om å gi Giske en styreplass i arbeidsutvalget.

Lederen av valgkomiteen til Trøndelag, Jorodd Asphjell, sa til Adresseavisen fredag at valgkomiteen ikke har noen planer om å endre sin siste, enstemmige innstilling – uten Giske – til det nye styret.

At VG har beklaget deler av dansevideo-artikkelen som ligger til grunn for snuoperasjonen i valgkomiteen, vil ikke endre dette.

- Vi har vår enstemmige innstilling som vil legge frem, fastholdt Asphjell.