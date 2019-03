Personbil kjørte inn i bergvegg ved Ansnes

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter ved 20-tiden lørdag kveld at det har vært et trafikkuhell ved Ansnes. Et personbil skal ha kjørt av veien, og et felt er delvis sperret som følge av ulykken. Bilberger er på stedet, kjøretøyet skal ha fått store materielle skader.

- En mann i midten av tjueårene har kjørt inn i en bergvegg og blitt kastet ut i vegbanen i gjen. Føreren er sjekket av helsepersonell, og det kan bli snakk om en tur til legevakt, men det er ingenting som tyder på alvorlig personskade, sier Bjørn Handegard, operasjonsleder ved politiet. Det er svært glatt på stedet.