Saken oppdateres.

- Vi fikk melding klokken 17.14 i ettermiddag om at flere bilister skal ha observert at noen har kastet et dyrebur utfor en skråning, og at det kunne se ut som om det var et dyr inne i buret. Dette skal ha skjedd like etter avkjøringen fra E6 ved Ulsberg, på riksvei 3 over mot Kvikne, sier Bjørn Handagard, operasjonsleder hos Politiet.