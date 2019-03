Trafikkuhell i Inderøy skapte bilkø

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter like før klokken 12.30 lørdag at flere biler skulle være involvert i et trafikkuhell på Sandvollanvegen, fylkesvei 761, i Inderøy.

Nødetater rykket ut.

Like etter opplyste politiet at ingen personer var skadet, men at det var trafikale utfordringer på stedet.

Innsatsleder Per Henrik Bykvist fortalte at det var veldig sørpete på veien da ulykken inntraff.

Den ene bilen fikk sleng og traff de to andre bilene som var involvert.

Det var kun materielle skader på kjøretøyene.

- Bilene er nå fjernet og veien er ryddet, sier Stig-Roger Olsen, operasjonsleder ved politiet klokka 14.00.