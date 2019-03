Stående applaus for Giske – men Namsos ble sittende

Saken oppdateres.

Den tidligere Ap-nestlederen holdt et nær 40 minutter langt innlegg om hvordan Trøndelag Ap og resten av partiet skal sikre medlemsvekst og skape et vinnerlag som sikrer seire i framtidige valg.

Etter talen brøt hele salen ut i unison applaus, og midtveis i applausen begynte Trondheim Ap å reise seg. Etter hvert fulgte flere opp, og selv om mange nølte stemte til slutt et klart flertall i den stående applausen.

Men om lag en firedel av salen valgte å bli sittende. Blant dem var Namsos Ap, lokallaget som har vedtatt at de ikke vil ha besøk av Giske i valgkampen.

– Må styrke grasrota

I selve talen var det ingen splittende ord. Isteden talte Giske varmt om fellesskap og hvordan Arbeiderpartiet skal styrke sine bånd til grasrota og fagbevegelsen. Grep for å skape medlemsvekst og engasjere de som allerede er medlemmer var hovedtema.

Han viste til medlemsundersøkelser som viser at to tredeler av medlemmene i Trøndelag aldri eller sjelden er aktive i partiet, og at et flertall mener «interne stridigheter» er Aps største svakhet.

– Når vi er mer opptatt av hverandre enn av politikken, skaper vi avstand til grasrota. Det skal handle om dem, ikke om oss, sa Giske.

Lavere kontingent

Løsningen mener han ligger i å gå tilbake til Aps røtter i fagbevegelsen, og i å kanskje se mot søsterpartiet Labour i Storbritannia, som har hatt massiv medlemsvekst etter å ha gjort det billigere å bli med i partiet.

– Det finnes gode argumenter for å ha en lavere kontingent, men det er det opp til partiet sentralt å bestemme, sa Giske.

Sentralt har partisekretær Kjersti Stenseng allerede slått fast at det ikke er aktuelt å innføre en Labour-ordning i partiet.