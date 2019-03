Meling om boligbrann var røykutvikling fra el-ovn

Svensk ekspert urolig for norsk dominans. Men én ting bekymrer henne enda mer

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut etter melding om boligrann i en leilighet på Nordsia i Steinkjer sentrum. Melingen kom klokken 20.50.

- Røykdykkere er på vei inn nå, men det er mye som tyder på at det er snakk om matos, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt like etter klokken 21.00 tirsdag, kort tid etter at meldingen kom.

Litt etterpå viste det seg imidlertid at det ikke var matlaging, men elektrisk oppvarming i leiligheten som var kilden til røyken.

- Det viser seg at det har vært røykutvikling fra en elektrisk ovn. Vi vet ikke ennå hvorfor, sier operasjonsleder Tiller.

Brannvesenet fikk raskt kontroll.

- Det befant seg en person i leiligheten som blir sett til av lege, sier Tiller.

Ingen andre skal ha blitt evakuert.

