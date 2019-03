Skjøt moskusflokk på Dovrefjell

The Prodigy avlyser alle konserter etter dødsfall

Fire dyr ble avlivet i februar, og 6. mars felte Statens Naturoppsyn enda sju dyr. Det melder NRK.

Ifølge seniorrådgiver og moskus-ansvarlig ved Statens Naturoppsyns lokalkontor i Oppdal, Tord Bretten, utgjorde de sju dyrene en liten flokk i et område ved Hjerkinn.

- Vi har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å felle inntil 20 dyr. I dag avlivet vi fire voksne kyr, to fjorårskalver og et dyr på nesten to år, sier Bretten til Adresseavisen.

- Gikk raskt

- Dette har vi gjort mange ganger før og fellingen gikk ordinært for seg. Dette er en art som ikke flykter, men som står i ro, så det går raskt, sier Bretten som utførte fellingen sammen med kollega i SNO og to representanter fra Oppdal bygdealmenning.

Fellingen skjer for å holde bestanden nede for muskusen som regnes som en introdusert art i Norge.

244 dyr registrert

Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i kjerneområdet på Dovrefjell. Sist vinter ble det registrert 244 dyr.

– Vi har hatt 300 dyr her på det meste. Med 200 vinterdyr får vi kanskje mindre smittespredning og du får mindre potensial for konflikt mellom mennesker og moskus, sier Bretten til NRK.

Fellingen som nå på går, kommer etter at fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag i høst rådet Miljødirektoratet til å redusere moskusbestanden denne vinteren.

Vil holde dyrene i kjerneområdet

- Hvorfor avlives hele flokker?

- Oppdraget vi har fått fra direktoratet, går ut på å ta ut fostringsdyr og flokker. Erfaringer fra Nord-Amerika har lært oss at hvis vi ikke gjør det, vil dyrene fort bli mer sky og redd mennesker. Tar vi produksjonsdyr og flokker, lærer de seg ikke å frykte mennesker. Og vi vil at de skal være tamme og tillitsfulle i et område hvor det ferdes så mye folk, sier Bretten.

- Hvorfor?

- Moskusen er en introdusert art i Norge og har et kjerneområde vi ønsker å holde arten innenfor. Et område på 360 kvadratkilometer. Blir de redd mennesker, kan de spre seg over alt . Noe som kan få store konsekvenser, sier Bretten.

Opprinnelig 21 dyr

Moskusen ble satt ut i Dovrefjell først i et par mislykkede forsøk på 30-tallet, så igjen i mellom 1947 og 1953 som er forfedrene til dagens bestand.

- Akkurat hvorfor vet vi vel ikke, men antagelig fordi det var en god kjøttprosussent i etterkrigsårene, sier Bretten.

De 21 dyrene som den gang ble satt ut, teller i dag - riktig nok etter mange år med bestandskontroll - rundet 250 dyr.