Tre personer til sykehus etter kollisjon ved Lundamo

Tre personer er sendt til sykehus etter en bilulykke med tre biler involvert ved Løre, like nord for Lundamo i Melhus onsdag kveld. Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 18.25.

E6 ble stengt i begge kjøreretninger etter ulykken, og åpnet igjen klokken 19.20.

En bilfører satt fastklemt etter ulykken. Politiet kan foreløpig ikke si noe om skadeomfanget til noen av de involverte.

Hendelsesforløpet til ulykken er uklart og vil bli etterforsket, melder politiet.

