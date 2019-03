Brann i omsorgsboliger i Malvik: Alle beboere berget ut

Rokas (18) har lagd et spill for å samle inn penger

Brannen skal ha startet i en av sokkelleilighetene. Politiet starter etterforskning for å finne brannårsaken.

I 18.20-tiden hold brannvesenet fortsatt på med etterslukking etter den kraftige brannen som ble meldt via automatisk brannvasling klokken 15.40 torsdag ettermiddag.

Om lag en time etter at alarmen gikk, kunne innsatsleder Karl Småland konstatere at alle ni beboerne i var gjort rede for.

Ifølge politiets operasjonssentral ble i alt fire personer er sendt til sykehus for sjekk og fire personer blir undersøkt av helsepersonell på stedet.

Ingen skadet

- Ingen er skadet, men fire beboere har fått i seg litt røyk. De får nå litt oksygen, men det er ikke nødvendig å gi de ytterligere legehjelp, sier Småland.

Han karakteriserer redningsarbeidet som «krevende» på grunn av den store røykutviklingen og mye varme.

- Dette gjorde det vanskelig å få oversikt i begynnelsen, sier Småland.

Ingen fare for spredning

Bygget består av ubemannede kommunale omsorgsboliger. Ifølge politiet huser leiligeheten mennesker i forskjellig alder som har ulikt behov for tilsyn.

Usikkerhet rundt om hvorvidt beboerne selv klarte å ta seg ut, i tillegg til kraftig røykutvikling og varme, ga brannvesenet utfordrende arbeidsforhold i starten.

- Da vi kom var brannen allerede under kraftig utvikling, og det gjorde det vanskelig for oss å skaffe oss oversikt. Særlig med tanke på om det var folk inne i huset eller ikke. I og med at det er en omsorgsbolig, kunne vi tenke oss at det var folk her som kunne trenge hjelp til evakuering. Så vi var usikre på hvor mange som kunne befinne seg inni bygget, så vi bruker en del ressurser i starten på å søke. Det hadde jo gså innvirkning på slukkearbeidet, sier innsatsleder brann, Trond Fjellsæther ved Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT).

- Var det beboere som trengte hjel til å komme seg ut?

- Nei, da politiet og vi fikk beskjed om at huset er evakuert, det er gjort rede for alle som bor der, og det føles jo veldig veldig godt. Da kunne vi konsetrere oss mer om slukkinga, og å få kontroll, sier Fjellsæther.

- Flammene sto flere meter til værs

- Jeg oppdaget brannen da jeg hørte sirener og gikk ut på verandaen for å se hva som var på ferde. Flammene sto da flere meter til værs, forteller Grete Lie, som er nærmeste nabo til omsorgsboligene.

Hun sier videre at hun først trodde det var et forsamlingshus i området som brant, men at hun straks ble mye mer bekymret da forstod det var bygningen med omsorgsleiligheter som sto i brann.

Leilighetene huser mennesker i forskjellig alder som har forskjellig behov for tilsyn, skriver politiet på Twitter.

Har satt krisestab

Ordfører Ingrid Aune i Malvik kommune opplyser at kommunen har satt krisestab.

- Vi konsentrerer oss nå om å få oversikt over situasjonen, sier Aune.

#Vikhammer: bekreftet brann ved helsesenter i Malvik. Nødetatene er på vei. Oppdateres — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 7, 2019

