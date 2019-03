Bil havnet på taket på E6 i Rennebu

Trønder droppet ut av skolen. Nå er han kaptein for Norges største e-sport-lag

Saken oppdateres.

Bilen havnet på taket delvis uti veibanen. Føreren skal ha kommet seg ut ved egen hjelp.

- Han skal ha fått noen kutt i pannen, sier operasjonsleder Trond Wolden ved Trøndelag politidistrikt.

- Hvorfor havnet bilen på taket?

- Føreren selv opplyser at det kom en møtende bil over midtlinjen og at ulykkesbilen la seg ut mot kanten av veien, fikk kast på løs veiskulder og snurret rundt, sier Wolden.

Ingen andre biler var involvert i ulykken og mannen i 20-årene var alene i bilen som endte på taket.

Det skal, ifølge Adresseavisens journalist på stedet, være snødriv og et par minusgrader, men ikke spesielt glatt på veien.

Klokken 16.46 melder politiet på Twitter at bilen er berget og vegen er åpen. Og at politiet oppretter sak på forholdet.