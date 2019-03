Raja erklærer troskap til Skei Grande på Hell

Saken oppdateres.

Han lover å jobbe sammen med Trine Skei Grande for å gjenreise partiet.

Raja gikk på talerstolen på landsmøtet etter at hans uttalelser og utspill den siste tiden har fått mange til å lure på om han forbereder seg til å utfordre Grande i kampen om partiledervervet neste år.

– Vi gir blaffen i disse spekulasjonene om posisjonering, sa Raja.

– Trine er vår leder. Du er også min leder. Jeg ønsker sammen med deg og dere å gi alle barn de mulighetene jeg ikke fikk som barn. Samen med det deg vil jeg gjenreise Venstres profil som små og mellomstore bedrifters parti, sa Raja.

– Kryssklipp og anonyme kilder

Raja forteller til NTB at han følte behov for å gå på talerstolen å klargjøre hvor han står.

– Man blir kryssklippet i presseoppslag her og der. Da var det viktig å bruke taletiden til å gi et helhetlig bilde så det ikke er tvil om hvor jeg står, for det er blitt skapt mye tvil, sier han, og avviser at han ble bedt om å gjøre det.

Han avviser også at han selv har bidratt til spekulasjonene, men legger skylden på mediene og anonyme kilder.

– Jeg sier jeg skal på distriktspolitisk turne og så sier noen anonyme kilder til pressen at nå driver han å posisjonerer seg, så slår pressen det stort opp, sier Raja.

Det var fylkesleder Irene Dahl i Troms som foreslo en slik rundreise, sier han.

– Skal jeg slutte å reise? Nei, for lokale politikere vil at jeg skal komme på besøk. Jeg reiser ikke for å posisjonere meg, men for å posisjonere våre lokale politikere i valgkampen, sier Raja.

Han sier at reisevirksomheten er i tråd med Grandes og partiets ønsker.

Kandidat eller ikke?

Raja svarer slik på spørsmålet om han er kandidat når partiet igjen skal velge partiledelse om ett år:

– Jeg kommer ikke til å gi svar på noen slike spørsmål. Trine er leder. Jeg står sammen med Trine, partiet står sammen med Trine. Vi har ett mål for øye, stille lister til 1. april og så klarer å gjennomføre et godt lokalvalg.

Raja brukte sin egen historie for å skape litt kampvilje i forsamlingen, som starter valgkampen på et bunnivå. Venstre-politikeren vokste opp i et hjem med vold og ble tatt hånd om av barnevernet. Han forteller at han ble fanget opp av bibliotekarer, fritidsarbeidere og lærere.

– Det ble vekket en kamplyst og glød. Jeg skal vise dere! sa han.

– I dag er det vi som parti som ligger nede, slått i bakken av dårlige målinger. Spørsmålet er: Hva har vi tenkt å gjøre med det? Jeg håper deres svar er likt mitt svar for 30 år siden. Vi skal vise dere! Jeg håper dere er med meg når jeg sier: Vi lar oss ikke splitte og knekke. Vi skal vise at Venstre igjen kan lykkes, sa han, og mottok kraftig applaus fra salen.