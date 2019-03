Bil kjørte av veien - havnet i hage

«Den internasjonale filmen om ei trøndersk jødisk jente i skjul under krigen har ikke blitt en god film» 2

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte om ulykken ved Leksdalsvatnet i Verdal like etter klokka 18 lørdag kveld.

Innsatsleder Morten Mørkved i politiet opplyser til Adresseavisen at personbilen kom fra Steinkjer i retning Verdal.

- Sjåføren fikk sleng i en venstrekurve. Bilen havnet på siden, og landet i en hage.

To personer får helsesjekk på stedet.

- Det er ikke mistanke om høy hastighet. Det er et hardkjørt snøføre, som gjør det svært glatt. De som bor i området forteller at det har vært flere utforkjøringer her i vinter, forteller Mørkved.