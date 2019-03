Front mot front på Fosen

Kvinne mistenkt for promillekjøring etter at bil hadde krasjet i autovern

Det har vært en front mot front-kollisjon på fylkesvei 755 mellom Vanvikan og Seter på Fosen.

Satt fastklemt

- Én person sitter fastklemt, og vi holder på å frigjøre vedkommende nå, opplyser Tor Arne Malm, vaktleder ved Midt-Norge 110-sentralen klokken 10.35.

- Bortsett fra personen som sitter fastklemt, skal alle være ute av bilene, sier Malm.

Den skadde ble fløyet til St. Olavs hospital med bruddskader.

Totalt fire personer var involvert i ulykken.

Svært glatt

Fylkesvei 755 er delvis stengt ved ulykkesstedet.

- Brannvesenet bistår med dirigering, så trafikken flyter greit for ulykkesstedet akkurat nå, sier innsatsleder Kevin Sand.

- Vi har nettopp kommet fram, og det jeg så langt kan si er at to biler er involvert og at de har store materielle skader som følge av kollisjonen. Det er også veldig glatt veibane, og vi har gitt Vegtrafikksentralen beskjed om at de må strø, sier innsatsleder på stedet.

Utrykning fra Bjugn

Ambulanse og lokalt brannvesen var like i nærheten da ulykken skjedde og kom raskt til stedet, men vi har lang utrykningstid ettersom vår patrulje kjører fra Botngård, opplyste operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt klokken 10.30.

Det snør og er vanskelige kjøreforhold i området.

Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 10.06.

#Indre Fosen, FV755 mellom Vanvikan og Seter - melding om trafikkulykke - front mot front. Nødetatene er på veg til stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 9, 2019

