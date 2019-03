Kvinne mistenkt for promillekjøring etter at bil hadde krasjet i autovern

Tuva Novotny er mer for likestilling enn feminisme

Saken oppdateres.

Politi og helsepersonell rykket natt til lørdag ut etter melding om at en bil hadde krasjet i et autovern ved søndre Egge i Steinkjer. Ifølge en twittermelding fra politiet ble en kvinne fraktet til legevakt for sjekk.

- Hun mistenkes for å ha kjørt med promille og vil bli innbrakt for bevisopptak etter helsesjekk, skrev politiet i en twittermelding klokken 2.49.

Det var skader på bilen og det ble bestilt bilberger, opplyser politiet.

#Steinkjer: fører, en kvinne i 20-åra blir fraktet til legevakta for sjekk. Hun mistenkes for å ha kjørt med promille og vil bli innbrakt for bevisopptak etter helsesjekk. https://t.co/D1ZfYpTscK — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 9. mars 2019

