Partene er enige i saken etter brannen i Flatanger

Saken oppdateres.

NTE Nett og deres forsikringsselskap Gjensidige var saksøkt av forsikringsselskapene Eika, Tryg, If og Sparebank1, for å ha vært ansvarlige for brannen. Namdal tingrett frikjente Gjensidige Forsikring og NTE Nett i rettssaken etter storbrannen i Flatanger. Saken ble anket inn til lagmannsretten, og skulle etter planen startet 18. mars i Frostating lagmannsrett.

LES OGSÅ: Omkamp om brannårsak

Mandag inngikk partene et forlik. Dermed avsluttes saken. Innholdet i avtalen holdes konfidensielt, skriver partene i en pressemelding.

- Vi er fornøyde med å ha inngått et forlik i saken, sier Jon Berge, informasjonsdirektør hos If og talsperson for saksøkerne.

- Etter først å ha fått medhold i tingretten, er vi nå tilfreds med at saken er avklart gjennom forlik. Slike prosesser er både tidkrevende og dyre. Nå kan vi ha fullt fokus på drift og videreutvikling av nettvirksomheten, og det kjennes godt, sier administrerende direktør i NTE Nett AS, Trygve Kvernland.

Før forliket ble inngått, ble årsaken til brannen endelig fastslått. Det skjedde ved at lagmannsretten nektet NTE Nett og Gjensidige å fremme fremme flere spørsmål om årsaken. Dermed ble det slått fast at det var feil i NTEs nett som var årsak til brannen. Likevel skulle det blant annet drøftes i lagmannsretten om NTE Nett kunne holdes ansvarlig for dette.

LES OGSÅ: NTE frifunnet for brannen i Flatanger

Det er ifølge en pressemelding fra If, anslått at de totale forsikringsskadene etter brannen var på 150 millioner kroner. Ca. 65 bygninger ble skadet i brannen, hvorav de fleste brant helt ned. Regresskravet fra forsikringsselskapene omfatter ca. 35 bygninger, til en samlet sum på 80 millioner kroner: Kravet fordeles mellom Eika (18), Tryg (10,5), If (27,7) og SpareBank 1 (23,5).