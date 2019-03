Anna Mestad fikk jobb før hun var ferdig utdannet. Her er de trygge karrierevalgene

Saken oppdateres.

Leteaksjonen etter de fire ble satt i gang tirsdag kveld, da politiet fikk meldingen om havariet ved 20.30-tida.

- Det er fire voksne personer på én snøskuter med slede. Den havarerte og dermed ble de sittende fast, sa operasjonsleder Håvard Høyem.

De fire savnede er samer, på oppdrag i forbindelse med reindriften. De har bare én mobiltelefon, og sitter værfaste nord for Imsdalsfjellet ved Snåsa.

Helikopter måtte snu

Onsdag formiddag er de fire personene fortsatt ikke funnet.

- SeaKing-helikopteret har gått ned i området og søkt. Utfordringen er at det er veldig dårlig sikt i området og mye snø i lufta, sa operasjonsleder Solfrid Lægdheim like før klokka 9.30 onsdag morgen.

Politiet har fortsatt kontakt med dem via telefon.

- Hvordan går det med dem?

- De begynner å bli preget av situasjonen. De har vært lenge ute, sier Lægdheim, og legger til:

- Vi har godt håp om å finne dem. Vi har personer ute i fjellet som både er kjente og dyktige til å finne folk.

Klokka 10.37 melder Hovedredningssentralen i Sør-Norge at et redningshelikopter returnerer til området etter å ha tanket drivstoff på Værnes.

De har med en mobil peileenhet og skal forsøke å peile en jaktradio som er i bruk.

Redningshelikopter Ørland returnerer til området etter refuel på Værnes. Har med mobil peile enhet fra NKOM. Skal forsøke å peile jaktradio som er i bruk. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) 13. mars 2019

Ni skuterpatruljer leter

Vaktleder Pål Erik Lyngstad i Nord-Trøndelag Røde Kors forteller at det er ni skuterpatruljer ute i fjellet onsdag formiddag.

- Det er fremdeles krevende vær og føre. Av og til er det dårlig sikt, og av og til ser man ikke en hånd foran seg, sier Lyngstad til Adresseavisen.

Byttet mannskap

Klokka 07.20 onsdag morgen meldte Lægdheim til Adresseavisen at de hadde byttet mannskap på redningsaksjonen, og at redningshelikopteret skulle gjøre et nytt forsøk.

Det har vært fortløpende kontakt med de fire som sitter værfast i fjellet, gjennom natta.

- Det er tøft i fjellet, og det har vært mye vær. De fire som har vært forsøkt hentet, har søkt ly. Men det er ikke optimalt, og de er preget av å ha vært ute i så mange timer, sa operasjonsleder Lægdheim.

Søker med 14 snøskutere

Søket ble gjenopptatt klokka 08.16. 14 snøskutere søkte i området i Imsdalsfjellet. Sea King-redningshelikopteret fløy igjen inn i området og forsøkte å lokalisere de fire.

- Vi har kontakt med de savnede på telefon fortsatt, melder politiet.

- Null sikt og kraftig vind

Det første forsøket på å finne de fire ble gjort tirsdag kveld.Klokka 23.30 dro seks snøskutere, fire fra Røde Kors, én politiskuter og én kjentmann av gårde fra Vålan ved Snåsa inn i fjellet.

- Dette kommer til å ta tid. De savnede er langt inne i fjellet. Det blir en lang og strabasiøs tur med null sikt og kraftig vind, fortalte Høyem.

- Er de godt kledd mens de venter på å bli reddet?

- Tre av dem skal være godt kledd, den fjerde er dårlig kledd, opplyser operasjonslederen.

De fire som har havarert med skuteren er i alderen 30-50 år.

- De er godt kjent i området, men kommer seg ingen vei nå.

- Hvor alvorlig regner dere situasjonen for å være?

- Vi har hatt kontakt hele veien, og takk for det, hvis ikke kunne det vært veldig alvorlig.

- Er det forsvarlig for redningsmannskapene å dra av gårde i uværet?

- Det er vurdert å være det, ja, sier Høyem.

Politiet får hjelp av flere frivillige fra Røde Kors, i tillegg til Sivilforsvaret og helsepersonell.

Redningshelikopter måtte snu

Klokka 04.44 natt til onsdag meldte politiet at letemannskaper var i nærheten av de savnede. Det var også da kraftig vind og svært begrenset sikt. Et Sea King-redningshelikopter forsøkte å fly inn i området, men måtte snu og vente til dagslyset kom.

Klokka 05.39 meldte politiet at letemannskapene avsluttet for natten og ventet på dagslys for videre søk.