Fire personer på havarert scooter værfast i fjellet

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter tirsdag kveld at de i samarbeid med Hovedredningssentralen har iverksatt tiltak for å bistå fire personer på snøscooter som er værfaste nord for Imsdalsfjellet ved Snåsa. Operasjonsleder Håvard Høyem forteller at de fikk meldingen om havariet ved 20.30-tida, tirsdag kveld.

- Det er fire voksne personer på én snøscooter, med slede. Snøscooteren havarerte og dermed ble de sittende fast, sier Høyem.

De fire savnede er samer, på oppdrag i forbindelse med reindriften. De har bare én mobiltelefon.

Klokken 23.30 dro seks snøscootere, fire fra Røde Kors, én politiscooter og én kjentmann av gårde fra Vålan ved Snåsa inn i fjellet.

- Dette kommer til å ta tid. De savnede er langt inne i fjellet. Det blir en lang og strabasiøs tur med null sikt og kraftig vind, forteller Høyem.

- Er de godt kledd mens de venter på å bli reddet?

- Tre av dem skal være godt kledd, den fjerde er dårlig kledd, opplyser operasjonslederen.

De fire som har havarert med scooteren er i alderen 30-50 år.

- De er godt kjent i området, men kommer seg ingen vei nå.

- Hvor alvorlig regner dere situasjonen for å være?

- Vi har hatt kontakt hele veien, og takk for det, hvis ikke kunne det vært veldig alvorlig.

- Er det forsvarlig for redningsmannskapene å dra av gårde i uværet?

- Det er vurdert å være det, ja, sier Høyem.

Politiet får hjelp av flere frivillige fra Røde Kors, i tillegg til Sivilforsvaret og helsepersonell.