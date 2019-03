Rådmannen foreslår å rive eneboliger på Byåsen for å bygge nytt eldresenter

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter tirsdag kveld at de i samarbeid med Hovedredningssentralen har iverksatt tiltak for å bistå fire personer på snøscooter som er værfaste nord for Imsdalsfjellet ved Snåsa.

Politiet får hjelp av flere frivillige fra Røde Kors, i tillegg til Sivilforsvaret og helsepersonell.