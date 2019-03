Melder om kraftig vind på E6

Ni måtte punge ut for mobilbruk

Frankrike og Tyskland stenger luftrommet for MAX 8-fly

To omkom i snøskred i Skottland

Saken oppdateres.

Det er ventet vindkast på over 100 kilometer i timen utsatte steder i Trøndelag tirsdag.

- Vær obs på kraftig vind på sletten mellom vekta og avkjøring til Storsand, skriver Vegtrafikksentralen i en Twitter-melding tirsdag ettermiddag.

Gjelder E6 mellom Trondheim og Værnes.

LES OGSÅ: Her kommer lavtrykket som gir vindkast på over 100 kilometer i timen

- Det var en bussjåfør som meldte inn at det var ubehagelig å kjøre på det strekket, og at det rykket godt i bussen. Da er det greit at folk vet det og senker farten, sier Anita Berglund hos VTS Midt.

Fartsgrensen er 90 km/t på sletten.

Per klokken 15.20 er det 11,3 meter i sekundet på stedet, som tilsier liten kuling. Vinden vil være på sitt sterkeste tirsdag kveld i Trøndelag.

LES OGSÅ: Ferjepassasjer Martin filmet redningsaksjon da Halsaferja fikk trøbbel