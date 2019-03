Flere kvinner har brukt denne kvitteringen for å få tusenlapper tilbake for «stjålet» luksusveske

Trondheimsfamilien skulle ha nytt bad. Det endte med et økonomisk mareritt

Boeing anbefaler at alle Max-8 fly over hele verden settes på bakken

- For første gang er jeg redd. Familien har også blitt mer nervøs

Det er ikke mye gangfart å spore hos syklistene her nede i 16-tiden på en onsdag ettermiddag

Rådmannen foreslår å rive eneboliger på Byåsen for å bygge nytt eldresenter

Funnet etter over 15 timer i fjellet i uvær

Saken oppdateres.

Alle beboere måtte evakueres etter brannen torsdag forrige uke. Ifølge Stjørdalens blad slår politiet nå fast at brannen startet i ei seng på et soverom i en av leilighetene i omsorgsboligen i Rønningsveien.

Krevende jobb for brannvesenet

Brannen spredte seg raskt, og til å begynne med var det vanskelig å få oversikt over om alle beboerne i de ni leilighetene hadde kommet seg ut.

Slukkingsarbeidet var krevende. Brannen spredde seg utvendig fra sokkelen via etasjen over og deretter til takkonstruksjonen.

- Dyne i brann

Ifølge Stjørdalens blad ble 14 personer husløse etter brannen. Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor sier til avisa at de ikke hvorfor det tok fyr på soverommet, men at de har fått opplysninger om at ei dyne brant på terassen da mannskapene kom frem.

Bygget er fra 1997, og har alltid vært brukt som omsorgsboliger. Trolig må bygget rives som følge av brannskadene.

