Mistenkt for innbruddsraid: Rumenere hevder de var på joggetur da disse bildene ble tatt

Flere kvinner har brukt denne kvitteringen for å få tusenlapper tilbake for «stjålet» luksusveske

Trondheimsfamilien skulle ha nytt bad. Det endte med et økonomisk mareritt

Boeing anbefaler at alle Max-8 fly over hele verden settes på bakken

Vogntog mistet to hjul

- For første gang er jeg redd. Familien har også blitt mer nervøs

Det er ikke mye gangfart å spore hos syklistene her nede i 16-tiden på en onsdag ettermiddag

Rådmannen foreslår å rive eneboliger på Byåsen for å bygge nytt eldresenter

Funnet etter over 15 timer i fjellet i uvær

May truer med lang utsettelse av brexit

Det er ikke mye gangfart å spore hos syklistene her nede i 16-tiden på en onsdag ettermiddag

Saken oppdateres.

Det er i Kolvereid sentrum at et vogntog har mistet to hjul. Deler av hengeren på vogntoget er ute av vegbanen. Føreren har bedt om bilberging. Patruljen undersøker saken.