To berget førerkortet med minst mulig margin

Saken oppdateres.

Utrykningspolitiet hadde i samarbeid med det lokale politiet rigget seg til for kontroll onsdag kveld. Bilister ble kontrollert da de passerte fotgjengerovergangen og avkjøringen opp til Gjevingsåsen. Og her stod politiet og hadde kontroll mellom klokka 21.00 og 01.00.

86 km/t i 60-sonen

- Det ble skrevet 17 forenklede forelegg for hastighet, og ett førerkort ble beslaglagt av samme årsak, opplyser politibetjent Jan Olav Norberg i Utrykningspolitiet.

Høyeste målte hastighet var en mann som ble målt til 86 km/t i 60-sonen. Og det resulterte i et førerkortbeslag fra vedkommende. To andre bilførere berget førerkortet med minst mulig margin.

- To menn berget førerkortet med 1 km/t i margin - de kom da i en hastighet av 85 km/t i 60-sonen, ifølge politibetjent Norberg.

Billig ble det imidlertid ikke, da de må regne med en bøtesats på 8500 kroner.

I en 60-sone er satsene slik, dersom man kjører for fort:

60-65 km/t: 800 kroner

66-70 km/t: 2100 kroner

71-75 km/t: 3500 kroner

76-80 km/t: 5500 kroner

81-85 km/t: 8500 kroner.

- Nedslående resultater

Politiet er ennå usikre på om dette er representativt for strekningen.

- E6 ble stengt cirka klokka 22.15 og all trafikk ble da omdirigert over til gamle E6, og det ble dermed mer trafikk enn vanlig på denne strekningen. Men dette er uansett nedslående resultater for kvelden, ifølge politibetjent Jan Olav Norberg i Utrykningspolitiet.

