Saken oppdateres.

En patrulje fra Stjørdal lensmannskontor avholdt lørdag kveld promillekontroll ved Skjelstadmark skole.

De 20 kontrollerte førerne var alle edru.

Men kontrollen får likevel følger for én av bilførerne. Vedkommende fikk et muntlig pålegg om å bytte et uorginalt ratt med et originalt ett.