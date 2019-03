Bilist måtte ut med 8500 kroner etter å ha blitt tatt i fartskontroll

Gratis p-piller for jenter under 16 år

Saken oppdateres.

Mange bilister holdet nemlig for høy fart da de passerte UPs kontrollpost rett nord for Fagerhaug på E6 ved Oppdal.

Hele 20 forenklede forelegg ble det nedslående resultatet av kontrollen.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag, forteller at UPs kontroll pågikk fra ca. 18.30 til 21.30.

- Det er klart at tjue forenklede forelegg er mange. Det viser at det er åpenbart behov for kontroller her. Men når kontrollen er på E6 så er det en stor del av gjennomfartstrafikk. Det vil si folk som blir stoppet kanskje ikke trafikkerer strekningen så ofte, så da er det vanskeligere å se resultateter i form av at folk får med seg at politiet er ute, og senker farten, sier han.

Høyeste hastighet i 70-sonen på stedet var 104 km/t.

Det betyr et forenklet forelegg på hele 8500 kroner for føreren, ifølge Forskrift om forenklede forelegg i vegtrafikksaker.

