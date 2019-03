Fikk marsjordre etter utidig oppførsel på dansegulvet

Brexit kan bety krig eller fred for de som bor her

Kjørte i metamfetaminrus mens han holdt dette maleriet over hodet

Saken oppdateres.

Politiet startet å melde om nattens ordensoppdrag klokka 02.12.

- Flere pågående ordensoppdrag i Trondheim sentrum nå - skal oppsummere dem etter hvert, meldte politiet på Twitter.

Og så tikket meldingene om ulike oppdrag inn på løpende bånd. Her følger tidspunktene for når politiet meldte om nattens hendelser.

Klokka 02.13, Solsiden:

Politiet har fanget opp en beruset mann på Solsiden.

- Han sliter med å ta vare på seg selv.

Og her ble det løst ved at Nattravner bistod med å ta hånd om mannen.

Klokka 02.22, Trondheim sentrum:

Politiet har fått melding om amper stemning i Thomas Angells gate, og det skal være flere involverte.

- Den mest aktive er bortvist fra sentrum.

Når politiet gjør en bortvisning, får personen et muntlig pålegg om å holde seg borte fra sentrum fram til klokka 08.00 neste morgen.

Klokka 02.25, Trondheim sentrum:

Politiet har vært i Munkegata der tre menn var i klammeri med hverandre. Det kommer ingen anmeldelse etter hendelsen, men politiet valgte å bortvise en av personene fra sentrum.

Klokka 02.31, Solsiden:

På et utested på Solsiden, har en mann blitt tatt av dansegulvet for utidig adferd. Det var da vaktene på utestedet som tok hånd om mannen. Politiet skal så ha kommet til stedet og valgt å bortvise den danseivrige herren fra sentrum. Politiet opplyser at det ikke er snakk om noen anmeldelse etter hendelsen.

Klokka 02.34, Orkanger:

To menn har vært misfornøyd med å ikke slippe inn på et utested. De har deretter hatt noe som politiet betegner som "ufin oppførsel". Det resulterte i at politipatruljen valgte å bortvise de.

Klokka 04.56, Verdal:

Omtrent klokka 04.00 mottok politiet klage fra en nabo, og det var snakk om gjentatt feststøy på en privat adresse. Politipatrulje dro så til stedet og så til at lydnivået fra festen ble dempet.

Klokka 06.24, Trondheim:

- Overstadig beruset mann ønsket fjernet fra hotell.

Mannen skal ikke ha vært i stand til å ta vare på seg selv. Men da patruljen hadde kommet til stedet, forulempet mannen politiet. Hva mannen konkret har gjort, opplyses det ikke om. , og

-Han blir anmeldt og innbrakt til arrest, meldte politiet på Twitter.