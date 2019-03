Vogntog med treelementer blokkerer E14 i Meråker

Paradise-Tea (20): - Mobbingen ble til slutt så ille at jeg måtte bytte skole

Saken oppdateres.

Siste: Vegtrafikksentralen opplyser at E14 blir stengt i flere timer. Anbefaler omkjøring over Skalstufjellet og Fv. 72 mot Verdal.

Vegtrafikksentralen opplyser at Trafikverket i Sverige melder at omkjøringsveien vil bli brøytet i kveld, fordi det er mye trafikk her.

E14 er stengt i Teveldalen i Meråker like ved grensen til Sverige fordi et vogntog står på tvers. Nødetatene er på vei til stedet, meldte Vegtrafikksentralen på Twitter klokken 18.36.

- Ulykken har skjedd på svensk side av grensen, opplyser Adresseavisens fotograf på stedet, Erling Skjervold.

Norske bergingsmannskaper er nå framme på stedet for å begynne arbeidet med å fjerne ulykkesbilen, som står mellom Storlien og Teveldalen.

- Politiet opplyser at det vil ta tid. Veien blir trolig stengt til midnatt. Det kan ta enda lengre tid dersom ting ikke går som planlagt, sier Skjervold.

Fraktet til legevakt

Ifølge politiet har lastebilen kjørt av veien og fått skader. Det skal ikke være snakk om personskader. Politiet på stedet opplyser at føreren er tatt med til legevakt på Stjørdal for nærmere kontroll.

- Inntil videre er E14 sperret i begge retninger. Et bergingsselskap er varslet og er på vei, men det vil nok ta en stund, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag til Adresseavisen like før klokken sju.

- Det er et vogntog lastet med elementer som har fått skrens og ikke har klart å rette opp, sier Hollingen.

Det er snakk om et svensk vogntog som var på vei til Norge da det fikk problemer.

På svensk side av grensen stoppes nå trafikken ved tollstasjonen.

Rundt klokka 21 ble noen biler som sto i kø sluppet gjennom, selv om veien fortsatt blri stengt, opplyser Vegtrafikksentralen.

Stor trafikk på grunn av VM

Det er svært stor trafikk på strekningen på grunn av Skiskytter-Vm i Østersund.

- Det er veldig glatt. Det er glasur på asfalten, sier Kevin Jørgensen, som selv står i køen ca 100 meter fra ulykkesstedet på svensk side

Det er nå lang kø i begge retninger fra ulykkesstedet.

- Køen kan komme brått på. Flere snur og kjører tilbake inn i Sverige. Det ser ut til at folk er flinke til å blinke og advarer folk om at det er skjedd noe, forteller Jørgensen, som selv kom fra Storlien.

Advarer mot glatte veier

Bergingspersonell fra både svensk og norsk side av grensen er nå kalt ut for å dirigere trafikk. Flere Adresseavisen har snakket med forteller at de på svensk side er blitt advart mot å kjøre over Skalstufjellet mot Verdal på grunn av dårlig vær og glatt vei.

Statens vegvesen skriver imidlertid følgende på Twitter:

- Her blir vegen stengt ved Teveldalen i flere timer på grunn av berging av vogntog. Anbefalt omkjøring via Fv 72 Verdal.

Adresseavisen snakket klokken 20.30 søndag med Einar Hugnes fra Stjørdal, som da hadde kjørt over Skalstufjellet mot Verdal.

- Det går fint å komme fram, men folk må være obs på at det er snøskavler på de mest utsatte stedene, sier Hugnes.

Det ble først meldt om en større diesellekkasje som følge av ulykken. Politiet skrev på Twitter at brannvesenet jobbet med å få kontroll over lekkasjen.

Ifølge NRK avdramatiserer mannskap ved 110-sentralen i Namsos utslippet. Brannmannskaper fra Meråker og Sverige konsentrerer seg nå om de trafikale utfordringene, skriver NRK.

- Klassisk vinterføre

Ulykken skjedde i bakkene opp mot riksgrensa på en veistrekning der det ofte har skjedd at tyngre kjøretøy har fått problemer på glatt føre.

Vegtrafikksentralen opplyser det er snø og isdekke og et par minusgrader i området

- Det er helt klassisk vinterføre, sier operatør Frank Nilsen ved Vegtrafikksentralen.

Entreprenøren som har ansvaret for vintervedlikehold på strekningen sørger for at det blir strødd.

- Bilen er helt vridd og står og blokkerer hele kjørebanen, skriver politiet på Twitter klokken 18.39.

Entreprenør har varslet at det er strødd

