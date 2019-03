Frp-fylkeslag foreslår obligatorisk vaksinering

To biler har kollidert i Rissa

Saken oppdateres.

Frps landsmøte skal ta stilling til et forslag om obligatorisk vaksinering mot meslinger og at skoler må kunne stille vaksinekrav.

Trøndelag Fremskrittsparti står bak et forslag som åpner for at skoler kan nekte ikke-vaksinerte elever å komme på skolen dersom de ikke er vaksinerte, skriver NRK.

– Vi mener at det kan være en type tiltak som kan hjelpe på å få vaksinasjonsgraden opp. Vi mener at dette er en så viktig sak, og det er så viktig å beskytte de svakeste blant oss, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) til kanalen.

Les WHO's rapport om status på meslinger i verden i dag her.

Det foreslås at flyktninger og asylsøkere skal vaksineres så raskt som mulig etter ankomst og at både skoler og barnehager skal kunne stille krav om vaksinering. Ansatte innen helse, skole og barnehage skal kunne få sparken hvis de nekter å vaksinere seg, foreslås det.

– Det må være noen ris bak speilet hvis man skal få til at flere vaksinerer seg, sier Bjørnstad.

Frp skal ha landsmøte i starten av mai.

