Tre lastebiler og en personbil sto fast på E39

Dette bør du vite før den siste sesongen av «Game of Thrones»

Her er det siste bildet av Reza (17) og Nasratullah (19) i live

Se Ranheim - Levanger i opptak her

Ingen hadde testet ut den 160 år gamle ideen. Så fant gründerne ut at de ville prøve

Premier League fikk kritikk etter at de ikke minnet ofrene etter moskémassakren. Nå blir det markering

Ingen hadde testet ut den 160 år gamle ideen. Så fant gründerne ut at de ville prøve

Premier League fikk kritikk etter at de ikke minnet ofrene etter moskémassakren. Nå blir det markering

Politiet etterlyser flere ofre for sexutpressing i Trøndelag

Saken oppdateres.

Tre lastebiler sperret E39 mellom Gjølme og Gangåsvatnet I tillegg sto en personbil utenfor veien. Klokka 22.20 forteller operasjonsleder Trond Volden i politiet at to av lastebilene har fått hjelp, men den siste står fortsatt igjen og sperrer trafikken. Da var det over en time siden politiet først meldte om kaoset.

- Det er mulig å komme seg forbi for personbiler, sier han. Det er manuell dirigering på stedet.

Det er glatt og vanskelige kjøreforhold, forteller en tipser til adressa.no. Hun sier det er kaos på strekningen og anbefaler kjørende fra Hitra å kjøre fylkesvei 461 og 464 om Knyken.

Også operasjonslederen hos politiet, Trond Volden, slår fast at det er glatt på stedet.

- Bilene står i veien opp Skjenaldalen fra Gjølme mot Gangåsvatnet, sier operasjonslederen. Politiet har sendt melding til vegtrafikksentralen om å sende entreprenør for å strø.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no