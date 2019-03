Fire personer kom seg ut etter branntilløp på båt i Nærøy

NRK: Dataangripere krevde løsepenger av Hydro for å «låse opp» datasystemet deres

Saken oppdateres.

Brannvesenet mottok melding om brannen klokken 17.19 tirsdag.

- En båt på 36 meter som frakter fiskefôr skal ha hatt et branntilløp. Brann er på stedet og melder at brannen er under kontroll, skriver politiet i en Twitter-melding.

- Udramatisk

- Brannvesenet har slukket brannen og er på vei tilbake, sier Alexander Tangen ved brannvakta Nord-Trøndelag klokken 18.00.

Han sier slukkingen gikk udramatisk for seg.

Båten skal ikke ha fraktet farlig last. Politiet opplyser om at det skal ha vært fire personer om bord på båten. De fire er i sikkerhet, og sjekkes av helsepersonell.

- Det er ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.

Ukjent årsak

Årsaken til branntilløpet er ennå ukjent.

- Det har vært noe sveisearbeid på båten, men vi ønsker ikke å konkludere med noe ennå. Vi skal undersøke hva årsaken er, sier Engen.