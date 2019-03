Tre biler i trafikkulykke på E6

«Norsk idrett går så det suser. Vi mangler bare et godt fotballandslag»

- Han sa «shoot me! Shoot me!»

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde på E6 på Røra torsdag ettermiddag.

Tre biler med til sammen fire personer havnet i en kjedekollisjon.

Nødetatene rykket ut til stedet. E6 er fullstendig sperret, og trafikken sto i begge retninger.

Ulykken skjedde i nordgående retning på E6.

- Det har vært en kjedekollisjon med tre biler involvert. En bil kom kjørende nordover og skulle svinge av til venstre mot Loråsmarka, og måtte vente for møtende trafikk. Bilen bak stoppet, og en bil til slutt var ikke oppmerksom på dette i tide, og kjørte inn i bilen foran, som igjen dyttet bilen foran seg. Begge bilene foran sto stille i køa, sier innsatsleder Stig Viken ved Trøndelag politidistrikt.

Det satt til sammen fire personer i bilene.

- To er sjekket ut av lege på stedet. To er sendt til Levanger sykehus for nærmere sjekk, sier Stig Viken.

En av de involverte klaget på smerter i ryggen etter hendelsen.

- Det er mye trafikk her, og ble kø i begge retninger, men vi fikk hjelp av brannvesenet og dirigerte trafikken. Bergingsbilen er snart her, sier Viken like før klokka 14.

- Dette er et kjent ulykkessted?

- Det er ikke første gang det krasjes her, bekrefter innsatslederen, og fortsetter:

- Generelt er avkjørsler fra E6 noe folk må følge med på, for plutselig er det en stopp i trafikken, og er man ikke aktpågivende og varsom da, kan det skje ulykker. I verste fall kan det ende med alvorlige skader.

Det er 70-sone på stedet, og ikke glatt vei eller sterk sol.

- Vi må snakke med partene for å finne ut hva som skjedde, sier Viken.

Klokka 14.19 melder NRK trafikk at E6 er åpnet igjen.