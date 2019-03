Slik blir Kystad-høringen

For fire år siden var Ørn-profilen alvorlig syk. Hver sesongoppkjøring kommer de tøffe minnene tilbake

Saken oppdateres.

Høringen vil sendes direkte på adressa.no.

Under kan du sjekke programmet:

Del 1: Etiske retningslinjer

Kl 10: Høringen åpnes og praktisk informasjon gis

Kl 10.10: Kommunerevisjonen presenterer sin rapport om habilitet og etiske retningslinjer. Bestillingen av revisjonen «må ses på bakgrunn av en rekke artikler i Adresseavisen som omhandlet behandling av områdene Kastbrekka, Være, Overvik og Kystad i kommuneplanens arealdel (KPA) og kommuneplanmelding om Grønn strek».

I avisartiklene ble det kjent at bystyrerepresentant Rune Olsø fra Ap, gjennom sin rolle som partner i Staur Holding, hadde inngått en avtale om reguleringsbistand på Kystad. I mars 2017 vedtok formannskapet å anmelde Olso til politiet for mulig straffbart forhold, og samme dag ble det kjent at Økokrim hadde besluttet etterforskning. Den 7. februar 2018 ble saken henlagt etter bevisets stilling.

Rune Olsø har hele tida benektet å ha brutt lover og regler, men innrømmet å ha utvist noe dårlig skjønn. I høringen er ikke straffeloven tema, men etiske retningslinjer i Trondheim kommune og habilitetslovverket.

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen og prosjektleder Berit Juul står for presentasjonen før kontrollkomiteen får stille spørsmål.

LES OGSÅ: Disse kommer på Kystad-høringen

Del 2: Økonomisk verdi av politiske vedtak i kommunal forvaltning, og registrering av økonomiske interesser for folkevalgte

11.20: Daglig leder i Norion Eiendom, Knut Efskin

Vedtak i kommunal forvaltning kan ha stor økonomisk verdi for enkeltpersoner og selskaper. I kommunene er det særlig knyttet til omregulering og eiendomsutvikling. Dette skal Efskin svare på.

Del 3: Habilitet, lovens bestemmelser

11.50: Det er professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo som skal redegjøre for habilitetsbestemmelsene.

12.20: Pause: Lunsj

Del 4: Grønn strek, rådmannens behandling

13: Rådmann Morten Wolden, kommunaldirektør Einar Aasved Hansen og byplansjef Ragna Fagerli vil redegjøre for dette, sammen med tidligere byplansjef, Ann Margritt Harrkjerr.

Del 5: Grønn strek, den politiske behandlingen

14: Ordfører Rita Ottervik, tidligere gruppeleder Geir Waage, kommunalråd Sissel Trønsdal kommunalråd Marek Jasinski og tidligere kommunalråd Eirik Schrøder – alle Ap. Tidligere kommunalråd Tone Stav, kommunalråd Ingrid Skjøtskift, og tidligere kommunalråd, Yngve Brox – alle Høyre. Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) og kommunalråd Geirmund Lykke (KrF).

Del 6: Kystad-avtalen

16: Nå er det selve Kystad-avtalen som Adresseavisen avslørte som er tema. Dette skal tidligere kommuneadvokat Berit Solseth snakke om, hun fikk utført en rapport om avtalen som konkluderte med mulig lovbrudd. Tidligere daglig leder i Prora Eiendom, Terje Eriksen, kommer også og det gjør også medeier i Kystad, Vegard Wollan.

17:00 Pause

Adresseavisen mener: Kystad-høringen må bidra til å gjenreise tillit