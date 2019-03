Kjørte i 115 km/t i Okstadbakken

Saken oppdateres.

UP har begynt å holde flere kontroller på trønderske veier nå som våren nærmer seg. Natt til fredag ble fdet aksjonert mot 17 førere som holdt for høye hastigheter forskjellige steder i Midt-Norge. Tre av dem måtte også gi fra seg førerkortet.

Sent torsdag kveld ble hele ni forenklede forelegg utskrevet, i tillegg til to anmeldelser med førerkortbeslag, da det ble holdt laserkontroll på fylkesvei 680 i Hemne. Høyeste hastighet ble målt til 92 km/t i 60-sonen.

Tidlig natt til fredag mistet én bilfører førerkortet på fylkesvei 718 i Rissa. To forenklede forelegg ble utskrevet på samme sted, der høyeste hastighet ble målt til 90 km/t i 60-sonen.

Fredag morgen hadde UP kontroll i Okstadbakken i Trondheim. Tre bilister fikk forenklede forelegg i kontrollen, samt at ett gebyr for manglende bilbeltebruk ble gitt. Høyeste hastighet ble målt til 115 km/t. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t.

