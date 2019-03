Innstiller flyvninger og ferjer på grunn av uværet

Han er Spanias matador og skal stoppe Norge: – Han har et elendig rykte

Saken oppdateres.

Avgangene til Bodø og Sandnessjøen som skulle ta av klokken 12.20 er innstilt, og det samme gjelder avgangene klokken 15.25 til Bodø og Brønnøysund.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe bekrefter at det er været som er bakgrunnen.

- Det er været både i Trondheim og langs Helgelandskysten som er årsaken til kanselleringene, sier Brandvoll.

Senere lørdag ble også flyselskapets flyvning fra Værnes til Mosjøen klokken 15.40 innstilt.

Innstilte ferjer

På fylkesvei 776 i Nærøy kommune er trekantsambandet Hofles-Geisnes-Lund innstilt inntil videre på grunn av værholdene, opplyser Veitrafikksentralen i Midt-Norge klokken 13.41.

I tillegg er ferjesambandet Levanger-Hokstad (Ytterøy) også innstilt inntil videre, på grunn av det samme.

På Nordmøre er ferjesambandet Seivika-Tømmervåg mellom Kristiansund og Tustna innstilt, og det samme gjelder sambandet Edøya-Sandvika mellom Smøla og Tustna.

Klokken 13.16 lørdag opplyste Vegtrafikksentralen også at ferjesambandet Skei-Gutvik i Leka kommune i Ytre Namdalen er innstilt på grunn av værforholdene.

Klokken 14.23 opplyste Veitrafikksentralen at sambandet Kvanne-Rykkjem mellom Surnadal og Sunndal på Nordmøre også er innstilt.

Vegtrafikksentralen opplyser også at det tidligere lørdag gikk et lite ras ut mot fylkesvei 715 ved Nedre Vikvatn i Osen, men at veien er ryddet.

Strømbrudd på Fosen

Flere steder på Fosen opplever strømbrudd lørdag ettermiddag. I Roan, Åfjord og Flatanger kommune er det klokken 14.38 flere strømbrudd som totalt rammer 364 husstander. Det største omfatter 247 husstander.

- Det har oppstått en feil i det elektriske nettet som har ført til avbrudd i strømforsyningen. Vi arbeider med saken og strømmen forventes å være tilbake klokken 15.00, skriver Trønderenergi på sine nettsider.

Farevarsel

Meteorologisk Institutt sendte fredag ut et såkalt oransje farevarsel om svært høy vannstand i Trøndelag og Nordland, i kombinasjon med svært høye bølger.

Bakgrunnen var et stort stormsenter som var på vei inn mot Midt-Norge og Nordland, som fører til kraftig vind fra sørvest og vest.

I Trøndelag er vannstanden anslått til 50-60 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene, og den ventes å være på sitt høyeste mellom klokken 12 og 14.