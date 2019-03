Store snømengder skaper forsinkelser på Værnes

Saken oppdateres.

- Vi måtte sirke over Værnes i 20 minutter ettersom at brøytebilen på flyplassen gikk tom for bensin, ifølge kapteinen. Det sier en tipser til Adresseavisen søndag.

Passasjerene i flyet som skulle lande 11.05 ble sittende og vente en halvtime inne i flyet før en traktor kom og fikk dem avgårde til gaten.

- Det stemmer at et SAS-fly måtte ha hjelp inn til gaten. Hendelsen har skapt små forsinkelser på flyplassen. I tillegg har vi hatt et par runder med stengt rullebane for å få brøytet. Men vi har store ressurser på plass og driver for fullt og brøyter rullebanen mellom avgangene, sier Marit Stigen, Lufthavnsdirektør Værnes.

Problemet var store snømengder og glatt underlag.

Per nå er det flere forsinkelser på Værnes. Norwegian-flyet som skulle gå klokken 12 til Oslo er utsatt til 14.35. Også SAS-flyet til Bergen som skulle gå 12.05 er utsatt til 12.40.

