Saken oppdateres.

Fartskontrollen ble gjennomført i tidsrommet mellom klokken 16.45 og 21.45 fredag. Up hadde plassert seg på fylkesvei 714 ved Sundan, like øst for Hemnskjela.

Ni bilførere fikk forenklede forelegg. En bilfører mistet førerkortet, etter å ha blitt målt til 87 km/t i 60-sonen, melder politiet i Trøndelag på Twitter.