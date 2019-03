Våknet av at garasjetak ble tatt av kraftig vind

Må si jeg ikke alltid har høye tanker om disse hvitkledde. Hva vil dere at vi pasienter skal gjøre? Søke uføretrygd?

Saken oppdateres.

Den kraftige vinden har fått konsekvenser flere steder i Trøndelag. Sent torsdag kveld blåste deler av et hustak av i Namsos, mens natt til fredag ble et garasjetak tatt av vinden i Namdalseid.

- Takbelegget ble revet opp fra et hus i Namsos. Vi rykket ut, tok bort det som var løst og sikret taket, sier 110-operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen.

Nødetatene ble varslet klokken 23.14. Ifølge politiet var det folk hjemme, men ingen ble skadet. Takdelene skal heller ikke ha truffet andre bygninger.

Sikret garasjetak

Tre timer senere kom det nok en melding om et løsnet tak.

- Klokken 02.36 var det en som våknet av at garasjetaket ble tatt av vinden i Namdalseid, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet tok seg også av denne meldingen, og natt til fredag ble taket sikret.

Strømbrudd ved fiskeanlegg

Morten Brøndbo melder om en ellers travel natt ved 110-sentralen.

- Vind og strømbrudd har utløst den tekniske alarmen ved flere fiskeanlegg i vårt område. I de tilfellene har vi varslet arbeiderne som går vakt ved anleggene, sier han.