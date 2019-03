Nordlandsbanen er stengt

Familie får 2,3 millioner etter at datteren mistet livet i snøskredet på Svalbard

Saken oppdateres.

Årsaken til systemfeilen er at en kabel har blitt gravd over, noe som har skapt problemer for både kommunikasjonssystemet og signalanlegget.

Det er foreløpig ukjent hvor langt tid det vil ta å orden opp i feilen.

– Det er gravd over en fiberkabel som inneholder mange små kabler som må skjøtes. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor lang tid det vil ta å ordne opp i problemene, sier pressevakt i Bane Nor Ragnhild Aagesen til NTB.

Kabelbruddet berører lokaltogene mellom Trondheim S og Støren, Trondheim S og Bodø, i tillegg til Trondheim S og Steinkjer.

Kabelbruddet fører også til at Ofotbanen er stengt for trafikk, noe som berører toglinjen mellom SJ Narvik og Riksgränsen, opplyser Bane Nor.