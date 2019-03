Normal trafikk på Nordlandsbanen

Jubler for tilbud til trondheimselever: - Der mange før har vært raringene, er de nå de spennende og kule

Saken oppdateres.

Årsaken til systemfeilen var at en kabel hadde blitt gravd over, noe som skapte problemer for både kommunikasjonssystemet og signalanlegget.

– Det er gravd over en fiberkabel som inneholder mange små kabler som må skjøtes. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor lang tid det vil ta å ordne opp i problemene, sier pressevakt i Bane Nor Ragnhild Aagesen til NTB.

Ved 19-tiden lørdag kveld opplyser Bane Nor at feilen er ordnet, og at trafikken igjen går som normalt.

Kabelbruddet berørte lokaltogene mellom Trondheim S og Støren, Trondheim S og Bodø, i tillegg til Trondheim S og Steinkjer.

Trafikken går som normalt også på Ofotbanen.

Reisende må likevel regne med forsinkelser på strekningene..