Saken oppdateres.

- Det er veldig dårlig føre, det er såpeglatte veier. I tilllegg snør det mye, forteller Demi Marie Frantzvåg.

Søndag ettermiddag er hun på vei over Hemnkjølen på vei til Ålesund.

Så langt har de passert en bil som havnet utenfor veien.

- Folk må kjøre forsiktige. Vi kjører i 50-60 km/t nå, forteller Frantzvåg.

Politiet har meldt om tre trafikkulykker i ettermiddag.

I Namsskogan har et vogntog sklidd av E6 i nordgående felt.

- Trafikken glir greit forbi, skriver politiet på Twitter ved 15-tiden.

I Ålen ble to personer kjørt til legevakta på Røros etter at en bil traff tunnelveggen to ganger i Svølgjatunnelen.

- Glatt på stedet, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Ann Kristin Øye sier at de har fått tilbakemeldinger om at det er glatt mange steder i Trøndelag som følge av at det har snødd en del.

- Folk må kjøre etter forholdene, sier Øye.

Vegtrafikksentralen melder om snø og sørpe på veiene, og sier at det er mannskaper ute for å brøyte.