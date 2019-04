Tre personer til legevakt etter påkjørsel bakfra på E6

Bendtner er blitt et problem for RBK

Saken oppdateres.

Det ble først meldt om full stans i nordgående retning på E6 ved Ronglan i Levanger etter at to biler var involvert i et sammenstøt. Nå dirigerer politiet trafikken på stedet. Tre personer er sendt til legevakt for en sjekk. Det meldes om lange køer på E6.

- Det er trolig snakk om en påkjørsel bakfra. Det var kun sjåfør i ene bilen og to personer i andre bilen, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Bilberging er på plass og man forsøker å få ryddet veien. Ulykken har skjedd på en strekning hvor det pågår veiarbeid. Det går fra 90 kilometer i timen til 50 kilometer i timen.

- Det er redusert hastighet fordi det jobbes med veidekke på stedet. Det har kommet en del meldinger om at folk har fått punkteringer på strekningen på grunn av hull og skarpe asfaltkanter, sier operasjonslederen.

Veiarbeidet ble avsluttet brått, men det er ikke ferdig, forklarer han.

Meldingen om ulykken kom inn klokka 20.03 mandag kveld.

