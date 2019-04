78,7 prosent sier nei til vindkraft i folkeavstemning

Saken oppdateres.

Klokka 18 idag stengte stemmelokalene på Frøya. Siden kommunen har bestemt at også 16- og 17-åringer skal få si sin mening, er det 3966 stemmeberettigede i folkeavstemningen. 1910 deltok i folkeavstemningen.

Resultatet endte i nei-sidens favør. 1503 (78,7 prosent) stemte nei, mens 378 (19,8 prosent) stemte ja. 29 personer avga blank stemme.

Godkjent før avstemmin g

Vindkraftanlegget på Frøya fikk konsesjon til å bygge ut allerede i 2012. Da var det snakk om 135 meter høye turbiner. Det har senere økt til 180 meter.

Trønderenergi, som eier prosjektet sammen med tyske Stadtwerke München, har ventet på å få godkjent detaljplan og Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for hvordan utbyggingen skal skje. Frøyværingene hadde håpet at NVE ville vente til etter folkeavstemningen med å behandle denne, men på torsdag i forrige uke kom meldingen om at NVE hadde godkjent planen, mens politikerne satt i kommunestyremøte.

- Det ble stille i forsamlingen, det var som om lufta gikk ut av folket, uttalte ordfører Berit Flåmo (Ap) til Adresseavisen da dette ble kjent.

Politi mot demonstranter

I vedtaket skriver NVE at folkeavstemningen ikke har noe å si for vedtaket, siden selve konsesjonen ble gitt for flere år siden.

«Et JA eller NEI til Frøya vindkraftverk er et spørsmål som angår en endelig konsesjon. Formålet med den planlagte folkeavstemningen er slik sett ikke av relevans for vårt vedtak om detaljplan og MTA», heter det i vedtaket.

Trønderenergi sendte mandag den første gravemaskinen inn i anleggsområdet. Den ble blokkert av demonstranter fra aksjonsgruppa Aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya, som er provosert over at anleggsmaskinene kom dagen før folkeavstemningen.

Politiet måtte be demonstrantene fjerne seg slik at gravemaskinen kunne parkere. Aksjonistene svarte med å politianmelde Trønderenergi, med henvisning til at de har oppdaget hekkende havørn 300 meter unna. Utbygger har på sin side varslet at de vil be om politiets hjelp for å få fortsette sitt arbeid.

- Kan vedta byggeforbud

NVEs godkjenning av detaljplan og MTA kan klages på, og Frøya-ordfører Flåmo håper at resultatet fra folkeavstemningen vil styrke klagen.

Ole Kristian Fauchald, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener at Frøya kommune kan gjøre vedtak slik at utbyggingen må behandles på nytt i statsapparatet, dersom det endelige resultatet i folkeavstemningen viser flertall mot vindkraftanlegget.

- Kommunen kan vedta midlertidig byggeforbud. Det kan kommunen gjøre med begrunnelse i at det er gått lang tid siden det opprinnelige konsesjonsvedtaket, samt at anlegget siden den gang har endret karakter med høyere turbiner. Hensikten med et midlertidig byggeforbud kan være at kommunen ønsker å vedta planbestemmelser for utbyggingsområdet, sier Fauchald.