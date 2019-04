Adresseavisen vant amerikansk prestisjepris

Ti førere kjørte for fort på Fosen

Saken oppdateres.

Den årlige designkonkurransen «Best of Digital Design» arrangeres av den amerikanske organisasjonen Society of News Design. I år er den sjuende gangen organisasjonen deler ut prisen.

Adresseavisen vant sølvmedalje for saken «Barna vi sletter». Reportasjen omhandler direkteoverførte overgrep mot barn, og viste blant annet hvordan en forretningmann fra Trøndelag bestilte barneovergrep fra Fillippinene for små pengebeløp. Mannen er senere blitt siktet for overgrep mot barn, grov menneskehandel og befatning med overgrepsbilder.

- Ubehagelig story

Prisen gis ut for digitalt journalistisk designarbeid. Adresseavisens designer Jonas Nilsson sto for den digitale presentasjonen, mens Jonas Alsaker Vikan jobbet med journalistikken.

- Jonas inviterte meg med i prosjektet tidlig. Vi fant ut av sakskomplekset og hvordan vi kunne presentere saken til leseren på en god måte. Utfordringen var å dra leseren gjennom en komplisert og ubehagelig story, sier Nilsson.

Han forteller at den digitale presentasjonen ble bygd rundt at data, overgrepsfilmer og penger krysser kulturelle og geografiske skiller.

«Best i Norden»

Under «Best of Digital Design» ble det delt ut totalt 408 bronsemedaljer, 36 sølvmedaljer og fem gullmedaljer. Blant de andre sølvvinnerne i «Best of Digital Design», var de aller fleste amerikanske medier.

- Det er kult å kunne måle seg med tungvektere som New York Times og Washington Post, sier Nilsson.

Svenske Dagens Nyheter, danske Politiken og finske Helsingin Sanomat vant bronsemedaljer.

- Jeg vil gjerne gi en stor takk til Adresseavisen som lar oss jobbe ekstra med de sakene som krever det, sier Nilsson.



