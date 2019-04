Fem tok sjansen på at UP hadde avspasert

Mottar regninger for parkeringer og bompasseringer på bil som ble vraket for to år siden

Saken oppdateres.

D.D.E. synger som kjent «Han tar sjansen på at UP har avspasert i kveld» i den kjente sangen «E6». Men det er ikke alltid at kunsten stemmer overens med det virkelige liv. Fem sjåfører fikk forenklede forelegg for fart ved riksvei 3 på Innset i Rennebu torsdag ettermiddag. Det skriver politiet på Twitter. Høyeste hastighet er 69 kilometer i timen i 50-sonen.

