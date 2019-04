Familie på seks var hjemme da det begynte å brenne

Høytrykk gir klarvær over hele landet - sjekk hvor lenge det varer

To punkband fra Trondheim klar for store festivaler i Europa

Emil Iversen sender broren på boligjakt for seg i Trondheim

Ansvar for omkostninger og spørsmål om bergelønn

Da Teaterhuset Avant Garden skulle finne nytt navn, valgte de et gammelt et

Politiet brukte megafon for å kontakte aksjonistene

Fem tok sjansen på at UP hadde avspasert

Ti førere kjørte for fort på Fosen

Hus under oppussing brant i Rennebu

Aktor ber om 18 år for overlagt drap på ekskona

Saken oppdateres.

Det er Trøndelag politidistrikt som like før klokken 12.00 melder om boligbrann i Hanskemakergata i Verdal.

Alle personene er evakuert.

- Pøste på med vann

Politiets Innsatsleder Erlend Kvakland opplyser til Adresseavisen at det var en familie på seks - mor, far og fire unger - som var hjemme i eneboligen da det begynte å brenne.

- Da vi ankom var det en god del røyk, men alle i familien var ute av huset og hadde startet slukking med en hageslange. Det var litt flammer og de pøste på med vann inntil brannvesenet tok over, sier innsatslederen.

Like før klokken 12.30, opplyser Kvakland at brannvesenet har fått ned det meste av flammene.

Sterk vind

- Men de jobber fortsatt med å få kontroll på varmen som kan være inne i veggene. Det er sterk vind, og hvis de ikke hadde kommet i gang med slukkingen så fort som de gjorde, hadde boligen mest sannsynlig vært helt overtent. Nå virker det som om brannvesenet har kontroll, men de fortsetter å følge med så ikke brannen tar seg opp igjen, sier innsatslederen.

Kvakland opplyser at det virker som om brannen har startet i overgangen mellom første og andre etasje i eneboligen, og at det tyder på at det har vært mest varme i andre etasje.

- På utsiden ser huset uskadd ut, men det ene hjørnet ser ut til å være rammet, sier han.

Familien ble undersøkt av helsepersonell fredag formiddag.

- Det ser ut som det går bra med dem, sier Kvakland.