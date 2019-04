Gravemaskin veltet under rivearbeid i Stjørdal

Da Teaterhuset Avant Garden skulle finne nytt navn, valgte de et gammelt et

Saken oppdateres.

Det var i 13-tiden fredag at hendelsen skjedde ved Husbyveien i Stjørdal. Der pågår det riving i forbindelse med at det nye helsehuset skal bygges.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende ved Trøndelag politidistrikt opplyser at en patrulje rykket ut til stedet etter hendelsen. Gravemaskinføreren fremsto uskadd for patruljen, men de ba anleggslederen ta ansvar for at føreren ble undersøkt av lege.

- Det er opprettet sak, sier Brende, og legger til at Arbeidstilsynet er varslet om saken.

Frode Tverås, ansatt i firmaet Tverås maskin og transport, var fredag ettermiddag på stedet. Han opplyser til Adresseavisen at gravemaskinføreren har vært hos lege, og at det har gått bra med ham.

- Han er litt oppskaket og lei seg for at maskinen er ødelagt. Vi er glade for at det ikke endte med personskade, sier han, og legger til at denne typen gravemaskin er utstyrt med et kraftig førerhus.

Tverås opplyser også at gravemaskinen som ble brukt i rivearbeidet har lang arm.

- Denne armen huket tak i en bjelke, som gjorde at maskinen veltet, forklarer han.

Etter velten ble gravemaskinen påført flere skader - blant annet var førerhuset deformert, den må derfor på verksted.