To kjøretøy mistet last på E6 - politiet rykket ut

Saken oppdateres.

Politiet skrev på Twitter at de sendte ut patruljer for å fange opp en lastebil og en semitrailer som hadde dårlig sikret last med seg. Gjenstander falt av i fart, sto det videre.

- Innringere forteller at de frakter gamle, brukte brakker, sa operasjonsleder operasjonsleder Ola Breistrand i Trøndelag politidistrikt.

Det var rundt klokka 14 at politiet fikk de første meldingene om gjenstandene som falt av på E6 i Melhus.

- Vi jobber fremdeles med å lokalisere kjøretøyene, sa Breistrand en halv time senere.

- Ingen er skadd, og vi håper at ingen blir det heller. Vi forsøker å finne ut hvem som er ansvarlig, sier han.