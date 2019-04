To mistet førerkortet i fartskontroll i Trondheim

Skal du løpe maraton? Her er seks gode råd

Frp og Venstre vil ha MMA-debatt: – Skulle helst sett at norske utøvere kunne konkurrere i Norge

To kjøretøy mistet last på E6 - politiet rykket ut

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokken 14.20 at det i natt ble begått innbrudd i et klubbhus på Ørland. Innbruddet ble oppdaget ved at gjerningsmannen deretter ringte til medlem av klubben og tilstod det hele.

- Politiet er på stedet, de foretar åstedsundersøkelse og oppretter sak. Et vindu skal være knust, i tillegg er det gjort skader på en dør. Det er for tidlig å si om noe er stjålet fra klubbhuset, sier Jan Tore Tiltnes, operasjonsleder ved politiet i Trøndelag.