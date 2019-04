Semitrailer veltet sør for Helltunnelen

Her spiller kronprinsen rugby - på Fiji

Saken oppdateres.

- Et stort kjøretøy med trekkvogn har veltet ved påkjøringsrampa til E6 i nordgående felt sør for Helltunnelen, sa operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt like etter ulykken skjedde i 15.30 tirsdag.

Det ble etterhvert klart for politiet at det var snakk om en tippsemi med jord og stein på åpent lasteplan som hadde veltet. Føreren kom seg ut av kjøretøyet ved egen hjelp.

Sendt til lege

Ifølge politiet sa føreren selv at han ikke var skadet, men ble likevel sendt til lege for sjekk.

Kjøretøyet veltet ved påkjøringrampen til E6. Den kom kjørende fra Hommelvik retning Helltunnelen da uhellet skjedde. Rampen ble stengt etter veltet.

- Brannvesenet melder at det lekker hydraulikkolje fra det veltede kjøretøyet og at det derfor er glatt på stedet, sier Johnsen.