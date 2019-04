Svensk politibetjent tiltalt for å ha forvoldt Eric Torells død - to andre tiltalt for tjenestefeil

Saken oppdateres.

Uhellet skjedde i Ogndal i Steinkjer.

- Etter første melding, som ble brutt, trodde vi mannen var klemt under traktoren etter et velt. Det viste seg at han ikke hadde veltet med traktoren, men at han hadde fått armen sin i klem mens han holdt på med noe arbeid på kjøretøyet, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med arbeid på traktoren, ifølge politiet. Eier skal ha fått en arm i klem og får behandling på sykehuset.