Vogntog og bil i kollisjon i Osloveien

Trønder dømt til fengsel for korrupsjon hos fiskefôrprodusent

Horneland vet ikke om Bendtner er klar for 90 minutter

Fem ting du kan bruke et kondom til - som har absolutt ingenting med å unngå graviditet

Fem ting du kan bruke et kondom til - som har absolutt ingenting med å unngå graviditet

Saken oppdateres.

Ifølge politiet har et vogntog kjørt inn i en bil i Osloveien, ved Stavne i Trondheim.

Det ble fort kø ved ulykkesstedet, men ifølge Adressa.nos reporter på stedet klokken 17.20, er hendelsen nå avklart, slik at køa smått om senn vil løse seg opp.

Tidligere fredag ettermiddag meldte Vegtrafikksnetralen om kødannelser også på E6 i Trondheim, hovedsakelig på grunn av påskeutfarten.

- Det er merkbart at påskeutfarten er i gang. Mange har fri i neste uke og har startet påsken allerede nå. Det har vært tett trafikk ut fra Trondheim, spesielt sørover på E6 fra Trondheim mot Melhus. Nå, etter klokken 17, ser det ut til at trafikken glir greit, sier trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen ved Vegtrafikksentralen.

Tidligere var påskeutfarten onsdag før påske. Nå begynner den allerede før palmehelga.

Like før klokken 16 fredag twitrer Vegtrafikksentralen Midt-Norge at Skansentunnelen er midlertidig stengt, fordi et kjøretøy har fått motorstopp.

Klokken 16:07 VTS Midt melder at tunnelen er åpnet igjen.

SJEKK VÆRVARSELET FOR PÅSKEN: Sol, sol og enda mer sol